Halkalı'da kamyonetin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Halkalı'da sokağı geçmek isterken kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden alınan bilgiye göre, sürücü F.A'nın kullandığı 34 EJU 191 plakalı kamyonet, İstasyon Mahallesi 2. Kasımpatı Sokak üzerinde Volkan Sokak istikametine doğru ilerlerken, H.A.Y. (3) isimli çocuk kamyonetin altında kaldı.
Yaralı halde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan H.A.Y yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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