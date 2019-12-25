HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA

6 saat önce

HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA, System.String[]
HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir bir otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü

-------------

-Güvenlik kamerasından kaza anı


- İstanbul
Halkalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı
Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti 80 milyon lira büyük ikramiyeyle 160 ev ve 320 otomobil alınabiliyor 2019 yılında en çok satılan telefon marka ve modeli belli oldu

Son Dakika Haberleri
15:31 Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
15:30 Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
15:30 Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika
15:30 80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor - Son Dakika
15:26 Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]