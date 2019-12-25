HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir bir otomobil çarptı.Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntü dökümü--------------Güvenlik kamerasından kaza anı