Halkalı'daki kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halkalı'daki kaza anı kamerada - Son Dakika

Halkalı'daki kaza anı kamerada

6 saat önce

HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Halkalı'daki kaza anı kamerada, System.String[]
HALKALI'da 4 kişinin yaralandığı ve otomobillerin ağır hasar aldığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçen Pazar günü saat 12.00 sıralarında Halkalı Sakarya Caddesi ile Mahmutbey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sakarya Caddesi'nden Mahmutbey Caddesi'ne çıkarak sola doğru manevra yapmaya çalışan bir otomobile o sırada Mahmutbey Caddesi'nden gelen başka bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken otomobillerde de ağır hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


- İstanbul
Halkalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı
Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti 80 milyon lira büyük ikramiyeyle 160 ev ve 320 otomobil alınabiliyor 2019 yılında en çok satılan telefon marka ve modeli belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:21 Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
16:21 103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı - Son Dakika
16:20 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu Bursa'da kutlandı - Son Dakika
16:20 112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Nine toprağa verildi - Son Dakika
16:20 Adana sele teslim oldu (8)-SULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkalı'daki kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]