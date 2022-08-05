Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı - Son Dakika
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Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı

05.08.2022 11:39

Halkalı-Gebze arasında sefer yapan Marmaray'da seyahat eden bir genç, etraftakileri umursamadan uyuşturucu madde kullandı. Bir vatandaş tarafından kayda alınan genç, yolculara büyük tedirginlik yaşattı.

Halkalı- Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da, "madde" kullanan genç trendeki diğer yolcuları tedirgin etti. Ayakta durmakta güçlük çeken gencin madde aldığı anlar kameralara yansıdı.

POŞETLE MADDE KULLANDI

Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
500
Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada Marmaray'a binen genç etrafındakilere aldırış etmeden 'madde' kullandı... O anlar kamerada Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Kaynak: İHA

Marmaray, Halkalı, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı - Son Dakika
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