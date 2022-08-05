Halkalı- Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da, "madde" kullanan genç trendeki diğer yolcuları tedirgin etti. Ayakta durmakta güçlük çeken gencin madde aldığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı - Son Dakika