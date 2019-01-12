Son Dakika Haberleri: Halkalı-Gebze Banliyo Hattı Deneme Seferleri Sırasına Trenler Çarpıştı.

Halkalı-Gebze Banliyo Hattı Deneme Seferleri Sırasına Trenler Çarpıştı.

1 saat önce

IHAAW093027-ASA/12-01-2019- Halkalı-Gebze Banliyo hattı deneme seferleri sırasına trenler çarpıştı.

Halkalı-Gebze Banliyo Hattı Deneme Seferleri Sırasına Trenler Çarpıştı., System.String[]
IHAAW093027-ASA/12-01-2019

- Halkalı- Gebze Banliyo hattı deneme seferleri sırasına trenler çarpıştı. 12.01.2019 09: 30: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Gebze, Halkalı, 3. Sayfa
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