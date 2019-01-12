Halkalı-Gebze Banliyo Hattı Deneme Seferleri Sırasına Trenler Çarpıştı.
1 saat önce
IHAAW093027-ASA/12-01-2019- Halkalı-Gebze Banliyo hattı deneme seferleri sırasına trenler çarpıştı.
IHAAW093027-ASA/12-01-2019
- Halkalı- Gebze
Banliyo hattı deneme seferleri sırasına trenler çarpıştı. 12.01.2019 09: 30: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
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