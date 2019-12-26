'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı - Son Dakika

'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı

6 saat önce

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan'ın, Endonezya ve Filipinler'de görülen 'halkalı Güneş Tutulması' kameralara da yansıdı.

'Halkalı Güneş Tutulması' kameralara yansıdı, System.String[]

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan'ın, Endonezya ve Filipinler'de görülen 'halkalı Güneş Tutulması' kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğrultuya gelerek Ay'ın, Güneş'in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. 'Halkalı Güneş Tutulması', Ay'ın Güneş'in önüne geçerek, Güneş'ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor.

Bugün gerçekleşen 'Halkalı Güneş Tutulması' özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de daha iyi görüldü. Türkiye'den görülemeyen bu tutulmanın görüntülerini, diğer ülkelerden birçok kişi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Gerçekleşen halkalı güneş tutulmasının görüntüleri

-Halkalı güneş tutulmasının farklı ülkelerden görüntüleri

-Tutulmanın gerçekleşirken görüntüsü


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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