"Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni" (2)

AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, "Siz hem Avrupa hem Asya'ya aitsiniz bu iki kıtayı birleştiren harika bir yerdesiniz. Türkiye'de ulaştıma altyapısını ortaya koymak demek ekonomileri daha bir birbirine yaklaştırmak demek, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında yeni bir kargo koridoru oluşturmak demek." dedi.

Bulc, şu anda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleşen "Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni"ndeki konuşmasına Türkçe "Merhaba, Edirne merhaba Türkiye, sizinle olmaktan çok mutluyum." diyerek başladı.

Projenin sadece bir temel atma töreni olmadığını ifade eden Bulc, tren yolu hattının medeniyetler arasında köprü görevi de gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Bulc, şunları kaydetti:

"Bugün bizler AB ve Türkiye arasında Avrupa ile Asya arasında, doğu ile batı arasında yeni bir fiziksel bağlantıyı kutluyoruz ve tüm bu bağlantıların kalbinde de Türkiye var. Ulaştırma her şeyi birbirine bağlar. Kıtalar ve medeniyetler arasında köprü olmak çok büyük bir önceliktir. Siz hem Avrupa hem Asya'ya aitsiniz bu iki kıtayı birleştiren harika bir yerdesiniz. Türkiye'de ulaştıma altyapısını ortaya koymak demek ekonomileri daha birbirine yaklaştırmak demek, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında yeni bir kargo koridoru oluşturmak demek. Esasında ulaştırma hem istihdam hem de büyüme için itici güç, yatırımları da çekecektir tabii ki. İş dünyası arasında fırsatlar yaratacak, komşuluk ilişkilerine de katkılar sunacaktır."

AB - Türkiye arasında ulaştırmanın pozitif bir gündem oluşturduğunu belirten Bulc, "Bu çerçevede siyasi bir pozitif ilişki de inşa edebiliriz." dedi.

Türkiye'deki çalışmalara övgü

AB'nin komşuluk bölgesi altyapısı için 275 milyon avroluk bir katkısı olduğunu vurgulayan Bulc, şöyle devam etti:

"Bu demir yolu hattı Türkiye'nin AB ile birlikte çalışmaya adanmış olduğunun da bir kanıtı, ortak çıkarlarımızı ve bizi birleştiren hatları güçlendirmek için çalışıyoruz. Son yıllardaki başarıların altını çizmek istiyorum, Türkiye'de 800 kilometrelik bir demiryolu hattı rehabilite edildi, yeni ulusal ulaşım master planı kaleme alındı, yol güvenliği konusunda çalışmalar yapıldı. Liste daha da uzatılabilir."

Bulc, "Ulaştırmada Türkiye'nin AB'nin parlayan yıldızı" olarak görüldüğünü ve projenin Türkiye'nin AB müktesebatı ve altyapı entegrasyonunda da yeni bir çıta anlamına geldiğini söyledi.

"Önemli bir proje"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de AB'nin Türkiye ile bir dostluk projesine imza attığını ifade etti.

Berger, projenin AB'ye komşu ülkeler arasındaki en büyük altyapı projesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Avrupa'nın en büyük ithalat noktası. AB Türk ürünleri açısından en büyük ithalatçı, bu hat bu unsuru daha da güçlendirecek. Atatürk'ün de dediği gibi 'Tren yolları refah getirir, zenginlik getirir.' Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmalar ve yapılacak planlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlamında çok önemli bunu yakında göreceğiz."

Berger, hattın İstanbul'un trafiğini baypas etmesi gibi önemli katkılar sunacak çevreci bir proje olacağının da altını çizdi.

-"Edirne için tarihi bir gün"

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Edirne için tarihi bir gün olarak değerlendirdiği programa katılanlara, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni ulaşım ağlarının yeni fırsatlar, yeni yatırımlar, yeni istihdamlar anlamına geldiğini söyledi.

Edirne'nin ulaşımda önemli bir kavşakta olduğunu vurgulayan Canalp, Edirne'nin bu hat sayesinde hem İstanbul'a ileriki günlerde de Sivas'a, Erzincan'a ve Avrupa'da Sofya'ya, Belgrad'a, Budapeşte'ye komşu olacağını vurguladı.

Vali Canalp, projenin yaban hayvanlarının geçiş noktasına dikkat edecek ve buna göre şekillenecek kadar yeşil bir proje olduğuna dikkati çekti.

Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Angel Popov da projenin Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilere çok büyük katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Edirne Valisi Canalp ve davetlilerle Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy - Kapıkule Kesimi'nin temeli atıldı ve aile fotoğrafı çektirildi.

(Bitti)