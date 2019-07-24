Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Aramızdaki kara yolu bağlantısının dışında çok güçlü bir demir yolu bağlantısıyla, modern çağın gereklerine uygun bir demiryolu bağlantısıyla aradaki bağlantının sağlanıyor olması büyük bir kazanç." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Aramızdaki kara yolu bağlantısının dışında çok güçlü bir demir yolu bağlantısıyla, modern çağın gereklerine uygun bir demiryolu bağlantısıyla aradaki bağlantının sağlanıyor olması büyük bir kazanç." dedi.

Canalp, Devecihan Kültür Merkezi'nde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi toplantısında yaptığı konuşmada, projenin heyecan uyandırdığını söyledi.

Projenin sadece Edirne'yi İstanbul'a bağlamadığını belirten Canalp, "İstanbul'u aynı zamanda Avrupa'ya bağlıyor, aynı zamanda Sivas'ı Avrupa'ya, aynı zamanda Erzurum'u ve Mardin'i de Avrupa'ya bağlıyor. Aramızdaki kara yolu bağlantısının dışında çok güçlü bir demir yolu bağlantısıyla, modern çağın gereklerine uygun bir demir yolu bağlantısıyla aradaki bağlantının sağlanıyor olması büyük bir kazanç." diye konuştu.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Sunumlar yapan değerli katılımcılarımız kendileri de ifade ettiler. Projenin güzergahı, geçtiği güzergahlardaki dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili hassasiyetleri önemle vurgulamış oldular. Bu hassasiyet iki temelde ortaya çıkıyor. Bir tanesi Edirne, Türkiye ve dünyada kültürün ve kültürel varlıkların en yoğun şekilde bulunduğu illerden bir tanesi. Hatta sayısal olarak da Floransa'dan sonra dünyada en fazla kilometrekare başına düşen tarihi eserin bulunduğu il olma iddiası var her zaman için Edirne ve Edirnelilerin. Hızlı tren hattının da bu dokunun içerisinden geçmesi dolayısıyla da bu hususa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dokuyu bozmadan bu dokuya zarar vermeden ama kültür turizmine de katkı sağlayabilecek mutlaka formülasyonunu bulmamız gerekiyor. İkincisi de tarımsal alanlar ve hayvancılığın minimal düzeyde olumsuz etkilenmesine yönelik yapılacak faaliyetler son derece önemlidir."

"Heyecan verici bir proje"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da Edirne, İstanbul ve Türkiye için heyecan verici bir projenin söz olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin projeyle İstanbul gibi büyük bir metropolun banliyosu durumuna geleceğini söyleyen Uygun, "Tekirdağ, Kırklareli yarım ve bir saatlik seyahat süreleriyle, belki İstanbul'un yükü de bu tarafa doğru gelmiş olacak. Bu da şehirlerin her türlü sosyal hayatına ve ekonomilerine etki edecek. Demir yolları ülkelerin kalkınmasında, sanayisinde, sosyal ve kültürel hayatlarında çok önemli yerler edinmiş sektördür." ifadesini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin demir yollarıyla bir yerlere geldiğini dile getiren Uygun, şöyle devam etti:

"Özellikle 2003 yılı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda demir yolları bir devlet politikasına dönüştürüldü. ve o günden bugüne 130 milyarlık yatırım gerçekleşti. Hükümetlerin bu kadar parayı kısa zamanda sonuçlarını alamayacaklarını yönelmesi büyük bir fedakarlıktır. Kolay yatırımlar değil bunlar çok uzun süren yatırımlardır. dedi.

Toplantıda, proje sorumluları çeşitli sunumlar yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Güzel model Elsa Hosk, iç çamaşırsız poz verdi

Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti