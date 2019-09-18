AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçmesiyle Kırklareli'nin cazibe merkezi olacağını belirtti.

Minsolmaz, bir restoranda mahalle ve köy muhtarları ile buluşmasında yaptığı konuşmada Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'ne ilişkin kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Proje kapsamında Lüleburgaz ve Edirne'de şantiyelerini kurduğunu aktaran Minsolmaz, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın en kısa sürede hızlı trene kavuşacağını vurguladı.

Projenin Trakya'nın kalkınması ve gelişimi için çok önemli olduğunu aktaran Minsolmaz, şunları kaydetti:

"Hızlı Tren Projesi'nin saha çalışmaları bölgemizde başladı. Proje ile Kırklareli bir cazibe merkezi olacak. Köylerimizde belki dün sadece tarım ve hayvancılığı konuşurken bu proje ile başka süreçleri konuşmuş olacağız. En önemli istasyonlar ise Büyükkarıştıran ve Babaeski de olacak.

İnşallah bunu bir hat ile Kırklareli merkeze bağlamayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki önemli bir ulaşım aksını kazandırmak istiyoruz. Bu çok önemli bir proje. Kırklareli'ni etkileyecek bir proje. Yanı başımız da 15 milyon nüfusa sahip bir İstanbul var. Dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Bulgaristan ve Yunanistan'ın toplam nüfusu kadar. İşte bu tren bunun için çok önemli."