Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi - Son Dakika

Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi

22.10.2020 15:17
Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi, System.String[]

Doğal alanlarıyla ülkenin pek çok kuş türünün yanı sıra göçmen türlere de ev sahipliği yapan Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası şimdilerde Romanya'dan geldiği belirlenen yeşil halkalı bir Karabatak'a ev sahipliği yapıyor.

Doğal alanlarıyla ülkenin pek çok kuş türünün yanı sıra göçmen türlere de ev sahipliği yapan Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Kocaçay Deltası şimdilerde Romanya'dan geldiği belirlenen yeşil halkalı bir Karabatak'a ev sahipliği yapıyor. Romanya Ornitoloji Merkezi tarafından halkalanan kuşun ortalama 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya geldiği kaydedildi.

Bursalı Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından önceki gün Kocaçay Deltasında fotoğraflanan karabatak'ın ayağındaki yeşil halkanın Romanya'ya ait olduğu ortaya çıktı. Üstünde 'JHU' kodu yazan halka numarası ve kuşun koordinatları Romanya Ornitoloji Merkezine bildirilerek geri bildirimde bulunuldu. Bu sayede kuşun geçmişine dair bilgilere ulaşılabildiğini aktaran Tüydeş "Mesela bu kuş geçen yıl 28 Mayıs'ta Romanya'nın Kuzey Dobruja bölgesinde Karadeniz kıyısında Taşaul Gölünde halkalanmış. ve kuş bir yaşını Türkiye'de kutluyor. Durumu gayet sağlıklı. Halka kodu da okunuyor. Ömür boyunca bu şekilde geri bildirimlerle göç yolları tespit edilerek onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız sağlanacak. Karabatakların 2 bin kilometreye kadar göç ettiğini biliyoruz" dedi.

Tüydeş, "Öte yandan Türkiye'de karabataklar küçük, tepeli ve bayağı Karabatak olarak üçe ayrılıyor. Tatlı ve tuzlu sularda suyun altına dalarak balıklarla beslenirler. Kuşlar neden halkalanır?

Kuş araştırmacıları kuşların göç yolculuklarını daha iyi anlamak ve sorunları belirlemek için her yıl çeşitli renk ve kodlarla ve özel yöntemlerle yakaladıkları kuşların ayaklarına halka takarlar. Kuşun bilgilerini kaydettikten sonra ise kuşu doğaya geri salarak ondan bildirim gelmesini beklemeye başlarlar. Aslında bu bilim insanları için samanlıkta iğne artamaya benziyor. Çünkü her yıl on binlerce kuşa halka takılıyor dünya genelinde ama geri bildirim sayısı oldukça düşük. Çünkü bu halkalı kuşun dünyanın her hangi bir yerinde tekrar bir insana denk gelmesi lazım. Denk gelmesinin haricinde onun ayağındaki kodun okunması gerekiyor. Kod okunduğu takdirde bir de onu ilgili merkeze bildirimi sağlanması gerekiyor. Hal böyle olunca da geri bildirim sayısı az oluyor. Kuşlara takılan verici yöntemi tüm bunlara gerek kalmadan güzergahlarını ve bulundukları alanları saat saat ortaya çıkarsa da, maliyeti yüksek olduğu için az kullanılıyor. Bu şartlar altında geri bildirimlerin önemli olduğunu belirten uzmanlar ise ayağında halka olan ölü bir kuş dahi olsa onu çevrelerindeki kuş gözlemcilerine veya milli park ekiplerine mutlaka bildirsinler duyurusunu yapıyorlar" diye konuştu.

(Alper Tüydeş/İHA)

Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi
Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi
Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi

Karacabey, Romanya, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halkalı karabatak Romanya'dan Türkiye'ye 500 kilometre uçarak geldi - Son Dakika

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