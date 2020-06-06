HALKALI MİLLET BAHÇESİ'Nİ GEZEN BAKAN KURUM, AĞAÇ DİKTİ, SATRANÇ OYNADI OK ATTI - Son Dakika

HALKALI MİLLET BAHÇESİ'Nİ GEZEN BAKAN KURUM, AĞAÇ DİKTİ, SATRANÇ OYNADI OK ATTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran'da açılışı yapılan Halkalı Millet Bahçesi'ne ağaç dikerek bahçeyi gezdi.

HALKALI MİLLET BAHÇESİ'Nİ GEZEN BAKAN KURUM, AĞAÇ DİKTİ, SATRANÇ OYNADI OK ATTI, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran'da açılışı yapılan Halkalı Millet Bahçesi'ne ağaç dikerek bahçeyi gezdi. Alandaki etkinliklere katılan Bakan Kurum, satranç oynadı, ok attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Haziran'da görüntülü bağlanarak açılışı yaptığı Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi'nde ağaç dikerek bahçeyi gezdi. Bakan Kurum, Halkalı Millet Bahçesi'de bir dizi etkinliğe katıldı. Etkinliklere Bakan Kurum'un dışında Hakan Ural, Yeliz Yeşilmen, Birol Güven, Ümit Karan, Şoray Uzun ve Coşkun Sabah katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinliğe katılan sanatçılarla birlikte ağaç dikmesinin ardından Halkalı Millet Bahçesi'ni gezdi. Bakan,

Coşkun Sabah ve Ümit Karan ile birlikte satranç oynadı. Kurum, yanındakilerle birlikte millet bahçesinin içerisindeki camiyi de gezmesinin ardından ok atışı yaparak bisiklet ve scooter sürdü. Bakan gezdiği sırada millet bahçesinde gördüğü çocuklara oyuncak hediye etti. Etkinliklere katılanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

"HEDEFİMİZ BİRİNCİ OLMAK"

Ağaç dikimi sonrasında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Ekolojik koridorlarımızın en önemli noktalarını doğal alanlarımız oluşturacak. Son 2 yılda korunan alanlarımızı 72 bin kilometre kareden 76 bin kilometre kareye çıkardık. Korunan alanlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Korunan alanlarımızı 2023 yılı sonuna kadar 57 bin kilometre kareye arttırarak 133 bin kilometre kareye çıkaracağız. Böylece korunan alanlarda OECD ortalamasını da yakalamış olacağız. Mavi bayraklı plaj sayımız hızla artıyor. Bugün mavi bayraklı plaj sayımızla dünyada 3'üncü sıradayız. Yürüttüğümüz çalışmalarla hedefimiz birinci olmak" diye konuştu.

"İSTANBUL İÇİN NE YAPTIĞINI İNCELESİN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi değerlendirmesiyle ilgili ise, "Biz 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın aldığı o çöp dağlarını tertemiz yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunduk. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşte gelinen bu süreçte istenirse çevreye ilişkin projeler, yatırımlar nasıl yapılabiliyor, net bir şekilde burada gösteriyoruz. Boş laf üretmiyoruz, boş laf konuşmuyoruz. Sayın başkana da tavsiyem artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı, 11 ay geriye dönüp baktığında İstanbul'a aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin. Dolayısıyla çevre bakanlığı olarak biz Riva projesine ilişkin gittik, yerinde incelemeler yaptık. İki tane atık su arıtma tesisi veya oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık. Milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak durumundayız, başkanımızın hoşuna gitse de gitmese de. Biz bu çerçevede denetimlerimizi yaptık ve sayın başkanımızı işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir, iki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sayın başkanımızı biz işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir, iki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş, sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Denize ve çevreye atılan maskeler hakkında da konuşan Bakan Kurum, "O kullanmış olduğumuz maskeleri de Nisan ayında bir genelge yayınladık Valiliklerimize, belediyelerimize, kullanılan maskelerin ayrı bir çöp kutusunda, tıbbi atık gibi toplanması ve bu atıkların ayrı bir şekilde geri dönüşüme, bertarafa gönderilmesi noktasında bir genelgemiz oldu. Bu genelge çerçevesinde de 48 saat bu maskelerimizi ayrı toplayacağımız çöp kutularında biriktireceğiz ve bir şekilde bunları bertarafa göndereceğiz.  Vatandaşlarımızdan biz ayrı bir hassasiyet bekliyoruz bu noktada. Maskelerimizi özenli bir şekilde biriktirip o biriktirdiğimiz çöplerimizi de belediyelerimize teslim etmek suretiyle bertarafını sağlayalım" ifadelerini kullandı.

"UMARIM MİLLETİMİZ SAHİP ÇIKAR"

Etkinlikte konuşan Hakan Ural, "İnsanlarımızla alakalı tüm hizmetlerde imkanlarımız dahilinde katılarak o coşkuyu yaşıyoruz" dedi.  Yeliz Yeşilmen ise, "Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum. Nefes almak için muhteşem bir ormanın içindeyiz. Umarım halkımız buraya güzel sahip çıkar. Temiz kullanır, kirletmez. Bize böyle bir yer kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

- İstanbul
Millet Bahçeleri, Murat Kurum, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALKALI MİLLET BAHÇESİ'Nİ GEZEN BAKAN KURUM, AĞAÇ DİKTİ, SATRANÇ OYNADI OK ATTI - Son Dakika

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