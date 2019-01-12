Son Dakika Haberleri: Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza (1)

Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza (1)

1 saat önce

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.

Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Halkalı, Güncel
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