Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza (3)
31 dakika önce
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan tek vagonlu lokomotif ile elektrik hattını döşeyen demir yolu aracı, Florya mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:40 Kaynak: AA
İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
Son Dakika! Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti
Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı