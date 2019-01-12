Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza - Çarpışma Anı

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan tek vagonlu lokomotif ile elektrik hattını döşeyen demir yolu aracı, Florya mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada

Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!

Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti