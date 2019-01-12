Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza - Çarpışma Anı
58 dakika önce
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan tek vagonlu lokomotif ile elektrik hattını döşeyen demir yolu aracı, Florya mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:53 Kaynak: AA
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