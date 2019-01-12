Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattında Kaza Yapan Aracın Önceki Sürüş Görüntüleri Ortaya Çıktı
46 dakika önce
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza yapan aracın önceki sürüş görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza yapan aracın önceki sürüş görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı olaydan önce aynı aracın hatta sürüş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı. Kaza yapan aracın hatta daha önce sürüş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın sürüş çalışmasını başarıyla gerçekleştirdiği görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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