Son Dakika Haberleri: Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi

Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki kaza meydana geldi, alan havadan görüntülendiİSTANBUL - Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki kaza meydana geldi, alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı olyada alanda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan Görüntülerle alanda gerçekleştirilen çalışmalar gözler önüne serildi. Ekiplerin kaza alanındaki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Halkalı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı Muhterem Nur, "Artık Yeter, Yeter Diyorum" Diyerek Mustafa Uslu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:18:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]