Son Dakika Haberleri: Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi

Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi

49 dakika önce

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı.

Halkalı-Sirkeci Banliyö Hattındaki Kaza Meydana Geldi, Alan Havadan Görüntülendi, System.String[]
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevkiisinde çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı olayda alanda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan 2 bakım onarım aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Florya mevki'isinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişinin ayağı kırıldı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan ile görüntülendi. Havadan Görüntülerle alanda gerçekleştirilen çalışmalar gözler önüne serildi. Ekiplerin kaza alanındaki inceleme ve çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

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