Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü - Son Dakika

Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü

Son Güncelleme: 06.09.2023 16:55

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Halkalı Tren Garı adeta göle döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda konteynırların yükselen su seviyesi nedeniyle çevreye saçılması dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Halkalı Tren Garı adeta göle döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda konteynırların yükselen su seviyesi nedeniyle çevreye saçıldığı dikkat çekti.

Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü

SAĞINAK YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Kuzey bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde vatandaşlar sel sularından kurtulmak için mücadele etti.

Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü

RAYLAR SULAR ALTINDA KALDI

Halkalı Tren Garı'nda su seviyesinin yükselmesiyle rayların büyük bir kısmının sular altında kaldığı görüldü. Tren garının bir kısmı sular altında kalırken bir kısmında ise trenler seferlerinin aksamadan yapıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

Felaketin boyutu havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.

Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü - Son Dakika
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