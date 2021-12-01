Halkapınar'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Delimahmutlu Mahallesi Muhtarı Sami Pantır, AA muhabirine, ilçedeki mevsimin ilk kar yağışının 5 santimetreye ulaştığını ve ulaşımda hiç bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

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