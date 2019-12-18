Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı - Son Dakika

Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı

6 saat önce

Halkapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitime Destek Protokolü" kapsamında 8. sınıf öğrencilerine LGS eğitim seti dağıtıldı.

Halkapınar Belediyesi öğrencilere LGS seti dağıttı, System.String[]

Halkapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitime Destek Protokolü" kapsamında 8. sınıf öğrencilerine LGS eğitim seti dağıtıldı.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar burada yaptığı açıklamada "Müdürlüğümüzle Halkapınar belediye başkanlığı arasında imzalanan protokolün ilk kazanımını öğrencilerimiz almış bulunmakta. Protokol kapsamında,İlçemizde eğitim öğrenim gören Ortaokul 8. sınıf öğrencilerimize Halkapınar Belediyesince Liselere Geçiş Sınavı (LGS) eğitim seti dağıtımı programı gerçekleştirdik. Belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, "İmkanlarımız çerçevesinde eğitim ve öğretime, öğrencilerimize, okullarımıza elimizden gelen tüm desteği vermek amacındayız. İnşallah çocuklarımızın başarısına bir nebzede olsa katkı verebilirsek ne mutlu bize." dedi.

Halkapınar, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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