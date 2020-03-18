Halkapınar Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Halkapınar Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde dezenfektan çalışmaları başlatıldı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde Kovid-19'a karşı önlemlerimizi arttırdık. Halkapınar'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu her yerde, özel virüs ilaçları kullanarak dezenfekte işlemlerine başladık. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakkal, Hükümet konağı, belediye, KOSKİ, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaye, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Tarım Kredi Kooperatifi binaları ile dükkanlar, parklar, bahçeler, otobüs durakları ve birçok kamusal alanda ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapıldığını aktardı.