Halkapınar'da 50 yıllık asfalt yol hasreti bitiriyor - Son Dakika

Halkapınar'da, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan asfaltlama çalışması ile 50 yıllık yol hasretine son veriliyor.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Körlü ve Seydifakılı mahalleleri arasında bulunan 8,5 kilometre uzunluğundaki Kapaklı mevki yolunda asfaltlama çalışmalarına Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlandığını belirterek, "50 yıllık yol hasreti bitiyor." ifadesini kullandı.

Kapaklı yolunun çok önemli olduğunu dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu yoldan Öteyüz mevkisinde bulunan tarım arazilerimize, Seydifakılı ve Yeşilyurt mahallelerimize, Niğde'nin Ulukışla ilçesi ve köylerine bu yoldan ulaşım sağlamaktayız. Yaklaşık 50 yıldır stabilize yol olarak kullanılan Kapaklı yolu, yağışlı zamanlarda vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyordu. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger Bey ile birlikte çabalarımız sonucunda altyapı ve zemin düzenleme çalışması başladı. Allah izin verirse Ramazan Bayramı sonrasında asfaltlama çalışması başlayacak. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Atay Bey'e, 6. Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."