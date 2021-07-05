Üye Girişi
Halkapınar'da açılış - Son Dakika

Halkapınar'da açılış

05.07.2021 15:49
Halkapınar'da açılış, System.String[]

Halkapınar Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış töreninde verilen halk konserine çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Halkapınar Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış töreninde verilen halk konserine çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri açılış programında konuşan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "1 temmuz normalleşme kararlarının ardından dört ay gibi kısa sürede tamamladığımız şehit Yüzbaşı Ercan Solak sosyal tesislerinde siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan ve bu tesise şehidimizin ismini vermekten gurur ve onur duyuyorum. Halkapınar doğası ve tarihi açısından iç Anadolu'nun güzide bir ilçesidir. Özellikle İvriz ve piknik alanlarımız ile nefes alınan bir doğa konumundadır. Hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapmaya çabalıyoruz. Toplam 10 bin metrekarelik alanda kurduğumuz içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları kafe ve bistromuz hizmet verecek." dedi.

Programda sırası ile MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kaymakamı, Halkapınar Kaymakam vekili Edip Çakıcı, Şehit Yüzbaşı Ercan Solak'ın babası İbrahim Solak, MHP Konya Milletvekili Esin Kara'da birer selamlama konuşması yaptı.

Çok sayıda ilçe sakininin ilgi gösterdiği Halkapınar Belediye binası önünde gerçekleşen açılış konserine ise Konya ve Ereğli bölgesinin tanınan yerel sanatçıları sahne aldı.

Halkapınar'da açılış
Halkapınar'da açılış
Halkapınar'da açılış
Halkapınar'da açılış
Halkapınar'da açılış

Halkapınar, Yüzbaşı, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halkapınar'da açılış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz 16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi 15:55 Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira 15:30 Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte 12:10 Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı         
16:14
Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı         
15:58
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:27:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkapınar'da açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement