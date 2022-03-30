Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

30.03.2022 15:58
Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ahırın çökmesi sonucu 1 inek telef oldu.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ahırın çökmesi sonucu 1 inek telef oldu.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Körlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağışlar nedeniyle çöken bir ahırda bulunan 10 inekten 1'i telef oldu. Göçük altında kalan hayvanlar Halkapınar Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kurtarıldı. Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, olay yerine giderek yerinde incelemelerde bulundu ve kurtarma çalışmalarını takip etti. Başkan Bakkal, ahır sahibine geçmiş olsun temennisinde bulundu. - KONYA

Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Konya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

Halkapınar, Konya, Ahır, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Halkapınar'da ahır çöktü 1 inek telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement