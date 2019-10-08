Son Dakika Haberleri: Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" yapıldı
Son Dakika Güncel Halkapınar'da 'Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı' yapıldı

Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" yapıldı

1 saat önce

Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Halkapınar'da

Halkapınar'da "Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Halkapınar Kaymakamlığının toplantı salonunda, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yürütülmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Kaymakam Bozkurtoğlu, bağımlılıkla mücadelenin önemine değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Halkapınar'da uyuşturucuya kurban gitmiş yada gidecek olan her bir bireyin, her bir gencin vebali, günahı bizim boynumuzda dır. yapılacak olan çalışmalarda, eğitimlerde çok hassas davranmalı. Asla bu konuda taviz ve zafiyet göstermemeliyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda verilecek olan eğitimlerin dışında, sosyal farkındalık projeleri ile birlikte, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve uzak tutmak ana gayemizdir."

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Ali Şener, jandarma ve emniyet teşkilatı temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Halkapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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