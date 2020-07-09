Halkapınar'da, Büyükdoğan Mahallesi köprüye kavuşuyor - Son Dakika

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Büyükdoğan Mahallesi'nde yapımına başlanan köprünün ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, köprü yapım çalışmasını yerinde inceledi.

Bakkal, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4-5 yıldır Büyükdoğan Mahallesi'nde oturan hemşehrilerimizin köprü hasretini bitirmek üzereyiz. İnşallah ağustos ayı içerisinde köprü yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine vereceğiz." dedi.

Büyükdoğan Mahallesi Muhtarı Nuray Şahin ise "Mahallelinin tarım arazilerine ulaşımı daha sağlıklı ve daha kolay hale gelecek. Mahallemizin sulama suyunun kesildiği zamanlarda motopompların olduğu mevkiye buradan ulaşıyoruz. Mahallelinin sulama suyu sıkıntısını buradan gidermekteyiz. Bu açıdan da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahalle halkımız için bu köprü çok önemli." diye konuştu.