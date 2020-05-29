Halkapınar'da cuma namazı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Halkapınar'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve bugün kılınacak cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç başkanlığındaki toplantıda ilçedeki camilerin ibadete açılması ve alınacak tedbirler ile ilgili konular da konuşuldu.

Heyet daha sonra cuma namazının kılınacağı, Şehit Ömer Halis Demir Meydanında da incelemelerde bulundu.

İbadet sırasında da sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına riayet edilmesi gerektiğini savunan Kıraç, "Kaymakamlığımız bünyesinde, belediye başkanımız, güvenlik birimlerimiz ve müftülüğümüzle camilerin ibadete açılması, alınacak tedbirler ve yapılması gereken hazırlıklarla ilgili toplantılar gerçekleştirdik. Cuma namazını, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu ile eda edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz." diye konuştu.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ise, "İlçe merkezinde uzun bir aradan sonra kılınacak olan ilk cuma namazı için Şehit Ömer Halis Demir meydanında, temizlik, dezenfekte ve alan düzenleme çalışmalarımızı tamamladık." dedi.