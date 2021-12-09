Halkapınar'da kanser taramaları devam ediyor - Son Dakika

Halkapınar'da, Sağlık Bakanlığının kadınlara yönelik kanser taramaları devam ediyor.

Halkapınar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Duran Ali Şener, 30-65 yaş arası kadınlara yönelik rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarına ekim ayı ortalarında başladıklarını söyledi.

İlçede tarama programlarının devam ettiğini dile getiren Şener, "Yaklaşık 300 kişiye rahim ağzı kanseri, 500 kişiye kalın bağırsak kanseri, 200 kişiye meme kanseri taraması gerçekleştirdik. Yaklaşık bir ay içerisinde taramaları tamamlamayı hedefliyoruz. Taramalar sonucunda durumu şüpheli ya da pozitif olan vatandaşlarımız, aile hekimlerimizce gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır." dedi.