Halkapınar'da kar küreme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Halkapınar'da kar küreme çalışması yapıldı

12.03.2022 12:56
Halkapınar'da kar küreme çalışması yapıldı

Halkapınar ilçesinde belediye ile karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Halkapınar ilçesinde belediye ile karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Kar küreme çalışmalarına Konya Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına ait kepçe ve 6 greyderin destek verdiğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde 50 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı, Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray gibi dağlık mahallelerimizde 80 santimetreye ulaştığını gördük. Halkapınar'da ara yollar dahil tüm yollarımız açıldı. Az da olsa kar yağışı devam etmekte. Bereketli bir kış geçiriyoruz. İnşallah çiftçimiz ve üreticilerimiz için de bereketli bir yıl olur."

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Mehmet Bakkal, Halkapınar, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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