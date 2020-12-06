Halkapınar'da Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan sobadan sızan gazdan yaşamını yitiren ailelere ziyaret - Son Dakika

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı ile birlikte, önceki gün kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 arkadaşın acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Eski Hisar mahallesinde kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybeden 3 gencin ailelerine taziye ziyaretinde bulundular.

Halkapınar Belediye Başkanı Bakkal, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Üç tane dağ gibi gencimizi kaybettik. Allah mekanlarını cennet eylesin, ailelerine yakınlarına sabırlar versin." dedi.

Kaymakam Akpınar ise yaşanan olayın çok acı olduğunu ifade ederek, "Bizler kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayız. Çok üzgünüm. Allah'tan ölen gençlerimize rahmet yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Olay, Cumartesi günü Murat Işıklı'ya ait bağ evinde yaşanmış. Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel birlikte ısınmak için kömür sobasını yakmış, odada uyuya kalan üç gencin sabah saatlerinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.