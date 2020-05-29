Halkapınar'da Kıraç ve Bakkal'dan 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Seydifakılı Mahallesi'nde 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Seydifakılı Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Salih Aksel'i ailesi ile birlikte evinin önünde ziyaret eden Halkapınar Kaymakam Ömer Kıraç, Salih amcanın duasını aldı.

Aynı mahallede 74 yaşındaki İbrahim Kılıç'ı da ziyaret eden Kıraç ve Bakkal, aile bireyleriyle sohbet etti. Ailelerin sorunları ve yaşantıları hakkında bilgiler al Kıraç ve Bakkal, isteklerini dinledi.

Kaymakam Kıraç, burada yaptığı konuşmada, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tedbiri elden bırakmamak gerekir. Mesafe kuralları ve maske kullanımına azami özen göstermelisiniz." dedi. Kıraç, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Ev ziyaretlerinde Kaymakam Kıraç ve Belediye Başkanı Bakkal'a, İlçe Jandarma Komutanı Recep Aslan, Emniyet Amiri Mümin Özev, İlçe Müftüsü Abdülkerim Yatğın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Asiye Bakkal eşlik etti.