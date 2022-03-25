Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı

25.03.2022 16:16
Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı

Halkapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen makine nakışları sergisi açıldı.

Halkapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen makine nakışları sergisi açıldı.

Halkapınar Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen serginin açılışında hayırlı olsun dileklerini ileten Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, " Üretime, özellikle girişimci kadınlara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Aydın, Ereğli Gençlik Spor Müdürü Ferhat Yalçınkaya, kurum amirleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'dan 80 milyon dolar alacaklı ihracatçılar için öneri (2) Kılıçdaroğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'dan 80 milyon dolar alacaklı ihracatçılar için öneri (2) Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı Diyarbakırlı yüzücüler bölge yarışmasında 17 madalya kazandı

Halk Eğitim Merkezi, Mehmet Bakkal, Halkapınar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:14:41. #1.13#
SON DAKİKA: Halkapınar'da makine nakışları sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement