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Halkapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası

6 saat önce

Halkapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Halkapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası, System.String[]

Halkapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta nedeniyle Halkapınar Gençlik Merkezi'nin konferans salonunda, Selçuklu Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Mehmet Uğuz tarafından"Hazreti Peygamber ve Aile" konulu konferans verildi.

İlçe Müftüsü Abdülkerim Yatğın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda, Hazreti Peygamber ve Aile konusunu işliyoruz. Yavrularımızı Allah'ın emrettiği şekilde edep ve haya ile yetiştirmeliyiz. Her çocuk Müslüman doğar. Çocuklarımıza sahip çıkalım, ilim ve irfandan mahrum bırakmayalım." dedi.

Öte yandan hafta nedeniyle şu ana kadar ilçede vatandaşlara karanfil dağıtıldı, mezarlık ve Ereğli Huzur Evi ziyareti yanı sıra Hatim programı gerçekleştirildi.

Halkapınar, Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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