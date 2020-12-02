Halkapınar'da "Meyvecilikte Biyoteknik Mücadeleyi KOP'la Yapalım" projesi - Son Dakika

Halkapınar'da "Meyvecilikte Biyoteknik Mücadeleyi KOP'la Yapalım Projesi" çalışmaları başlandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOPTEYAP) programı kapsamında desteklenen ve Halkapınar İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meyvecilikte Biyoteknik Mücadeleyi KOP'la Yapalım Projesi" kapsamında bin dekar alanda "feramon" tuzaklar asılması planlanıyor.

Proje kapsamında afiş, tanıtım, çiftçi eğitimi ve malzeme temini çalışmaların başladığını bildiren Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bilinçli çiftçi, temiz çevre, güvenli gıda, sürdürülebilir verimli tarım sloganı ve hedefiyle başlanılan projede, 2021 yılında kiraz sineği, bakla zınnı, elma ve cevizde iç kurdu, salkım güvesi ve sirke sineği gibi zararlıları ile mücadele şeklinde devam edecek. Bin dekar alanda yapılacak olan feramon tuzak uygulaması ile üreticilerimizin zararlılarla mücadelede, zirai mücadelenin tek mücadele şekli olmadığı, biyoteknik mücadele uygulanmasının önemli olduğu vurgulanacak. Böylece Üreticilerimiz daha bilinçli ve daha karlı, üretilen ürünlerin tüketicilerimiz içinse daha güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır."