Halkapınar'da Öğretmenler Günü buruk kutlandı - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, bu yıl pandemi nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini belirterek, törene katılan idareci ve öğretmenlerin gününü kutladı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halkapınar'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.

Halkapınar 'da " Öğretmenler Günü " düzenlenen törenlerle kutlandı.

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