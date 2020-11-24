Halkapınar'da Öğretmenler Günü buruk kutlandı - Son Dakika

Halkapınar'da "Öğretmenler Günü" düzenlenen törenlerle kutlandı.
Halkapınar'da Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, bu yıl pandemi nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini belirterek, törene katılan idareci ve öğretmenlerin gününü kutladı.
- Kaynak: AA
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