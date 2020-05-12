Halkapınar'da oruç tutan ilkokul öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika

Halkapınar Müftülüğü, ramazan ayında oruçlarını tutan ilkokul öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Oruç tutmanın bedenen ve manen yararlarının saymakla bitmeyeceğini dile getiren Halkapınar Müftüsü Abdulkerim Yatğın, küçük yaşlarına rağmen oruçlarını tutan ilkokul öğrencilerine hediyeler ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yatğın, "Bu süreçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde karantina olan çocuklarımızın ailecek oynayabilecekleri eğitici bir oyun hediye etmenin iyi olacağını düşündük. Oruç ibadeti için bir farkındalık oluşturmak ve çocukların bu özverilerinin örnek olmasını sağlamak amacındayız." ifadesini kullandı.