Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika

Halkapınar'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu.

Konya'nın Halkapınar ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin çatısını uçurdu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ inşaatı şantiyesine ait işçilerin kaldığı konteynerlere ait prefabrik evlerin çatısı uçtu. Çatılar, rüzgarın etkisi ile yanındaki spor sahasını aşarak park halindeki iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal olay yerinde yetkililerden bilgi aldı. Bakkal, şantiye çalışanlarının geçici olarak kalmaları için Belediyeye ait lojmanlarda yer ayarlandığını, söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Dakika

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi

Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi

İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor

Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti

Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı