Halkapınar'da Taşımalı Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere bir gün kar tatili verildi.
Konya
'nın Halkapınar
ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere bir gün kar tatili verildi.
Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, yaptığı yazılı açıklama, Halkapınar'da yüksek kesimlerde ki mahallelerde devam eden kar yağışı ve buzlanma dolayısı ile ilçedeki taşımalı sistemle eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Delimahmutlu, Yassıkaya, Kayasaray ve Seydifakılı mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:29 Kaynak: AA
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