"İvriz" yaz boyunca 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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"İvriz" yaz boyunca 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

24.08.2022 09:48
"İvriz" yaz boyunca 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Halkapınar'ın İvriz Mahallesindeki, "Dünyanın en eski yazılı tarım anıtı" olarak bilinen geç Hitit dönemine ait İvriz Kaya Anıtı ve İvriz su kaynağı, 300 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Halkapınar'ın İvriz Mahallesindeki, "Dünyanın en eski yazılı tarım anıtı" olarak bilinen geç Hitit dönemine ait İvriz Kaya Anıtı ve İvriz su kaynağı, 300 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, 3 aylık yaz tatili nedeniyle 300 binden fazla yerli ve yabancı turistin İvriz'i ziyaret ettiğini söyledi.

Yaz tatili boyunca 70 binin üzerinde araç ve yaklaşık 300 binden fazla kişinin İvriz Anıt Sahası'na giriş yaptığını ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca ziyaretçi sayısının 400 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Burası tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile dolu, İvriz doğal su kaynağı, mağaraları, alabalık restoranları, Milattan önce 8. yüzyıldan yani Geç Hitit döneminden kalma dünyanın en eski ve yazılı ilk tarım anıtı, manastırları, kilise ve kale kalıntıları, doğal zenginlikler ve kültürel unsurlar nedeniyle İvriz yurt içi ve yurt dışından özellikle çevre illerden yoğun turist çekiyor."

İstanbul'dan İvriz'in tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için geldiğini ifade eden Ayhan Apaydın, "Yazın bu sıcağında buraların çok güzel olduğunu duyduk da geldik. Serinlemek için ailemizle güzel vakit geçirebilmek için güzel ve şirin bir yer olduğunu gördüm. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Türk Halk müziği sanatçısı ve yönetmen Uğur Demirci de AA muhabirine, "Konya Büyükşehir Belediyesi himayesinde 13 türküden oluşan bir proje kapsamında 'Gide gide bir söğüde dayandım' türküsüne Halkapınar İvriz'de klip çekmek için buraya geldik. Halkapınar Çok güzel bir yer çok güzel bir atmosferde klipimizi canlandırdık. Klip esnasında İvriz'in buz gibi kaynak suyu bölgede adeta doğal bir klima etkisi gösteriyor." dedi.

İvriz'in tarihi dokusu

Halkapınar İvriz Kaya Anıtı'nda, Tuwana Kralı Warpalawas ve Fırtına ve Bereket Tanrısı Tarhunzas'ın kabartması bulunuyor.

Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas, "Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin." yazıyor.

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Kaynak: AA

İvriz Kaya Anıtları, Halkapınar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İvriz' yaz boyunca 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İvriz" yaz boyunca 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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