Halkapınar Kaymakamı Akpınar'a hayırlı olsun ziyaretleri - Son Dakika

Halkapınar Kaymakamlığı görevine başlayan Yunus Emre Akpınar'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Akpınar'a, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Halkapınar ve çevresi hakkında bilgiler alan Akpınar, yaptığı açıklamada "Halkapınar'ımızın tanıtımı ve gelişimi için belediyemizle, resmi kurumlarımız ve paydaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.