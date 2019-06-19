Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu mahalleleri ziyaret etti
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Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçeye bağlı Yassıkaya, Delimahmutlu ve Osmanköseli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçeye bağlı Yassıkaya, Delimahmutlu ve Osmanköseli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Mahalle ziyaretlerine, ilçeye en uzak ve en yüksek rakımlı Yassıkaya mahallesinden başlayan Kaymakam Bozkurtoğlu, burada muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bozkurtoğlu, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde liseye başlayacak bir kız öğrenciye eğitimi konusunda, yaşlı bir kadına da evinin temel yapısı ve elektrik tesisatı problemlerinin çözümü noktasında yardımcı olacağını söyledi.
Delimahmutlu mahallesi ziyaretinde yine muhtar ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Bozkurtoğlu, köy yollarının fiziki şartlarının daha iyi hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceğini aktardı.
Osmanköseli mahallesinde de tarım ve hayvancılık konusunda mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Bozkurtoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı ile ilgili de bilgi verdi.
Bozkurtoğlu, mahallelerden ayrılmadan önce vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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