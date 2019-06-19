Son Dakika Haberleri: Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu mahalleleri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu mahalleleri ziyaret etti

17 dakika önce

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçeye bağlı Yassıkaya, Delimahmutlu ve Osmanköseli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu mahalleleri ziyaret etti, System.String[]
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçeye bağlı Yassıkaya, Delimahmutlu ve Osmanköseli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle ziyaretlerine, ilçeye en uzak ve en yüksek rakımlı Yassıkaya mahallesinden başlayan Kaymakam Bozkurtoğlu, burada muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bozkurtoğlu, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde liseye başlayacak bir kız öğrenciye eğitimi konusunda, yaşlı bir kadına da evinin temel yapısı ve elektrik tesisatı problemlerinin çözümü noktasında yardımcı olacağını söyledi.
Delimahmutlu mahallesi ziyaretinde yine muhtar ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Bozkurtoğlu, köy yollarının fiziki şartlarının daha iyi hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceğini aktardı.
Osmanköseli mahallesinde de tarım ve hayvancılık konusunda mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Bozkurtoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı ile ilgili de bilgi verdi.
Bozkurtoğlu, mahallelerden ayrılmadan önce vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Halkapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı! Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'ye cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu mahalleleri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]