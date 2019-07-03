Halkapınar Kaymakamı gazileri ziyaret etti
15 dakika önce
Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, gazileri evlerinde ziyaret etti.
Halkapınar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, gazileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Bozkurtoğlu ilçede yaşayan Kıbrıs
Harekatı gazileri Hasan Gümüş
, Salih Baştuğ, Ümmühani Karaman
ile Güneydoğu Anadolu
'da gazi olan Hüseyin Aydın
'ı evlerinde ziyaret etti.
Bozkurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilerin devletin ve milletin kendilerine emaneti olduğunu, her zaman onların yanında olacaklarını söyledi.
Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş ise Rum askerleri ile girdikleri bir çatışmada gösterdiği başarıdan dolayı komutanının kendisini sarılarak tebrik ve teşekkür ettiğini anlattı.
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