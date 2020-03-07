Halkbank: 3-1

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini alan Arkasspor 49 puana ulaşırken, Halkbank 37 puanda kaldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21'inci hafta mücadelesinde zirve takipçisi Arkasspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Halbank'ı 3-1 mağlup etti.

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