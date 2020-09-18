Halkbank 3'te 3 istyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi sezonun ilk iki maçını kazanan Halkbank, sezonun üçüncü haftasında yarın Solhan Spor'u konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonunda oynayacak maç saat 16.30'da başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli orta oyuncu Oğuzhan Karasu, yoğun bir tempo içine girdiklerini ve Solhan Spor maçına da aynı ciddiyet ve kararlılıkla hazırlandıklarını ifade etti.

Dostluk maçında karşılaştıkları Solhan Spor'u tanıdıklarını vurgulayan Oğuzhan, "Sahada bize çıkaracakları zorlukların farkındayız. O nedenle konsantrasyonumuzu bir an bile kaybetmeden, net bir galibiyet almak istiyoruz. Aldığımız iki galibiyetin anlam bulması adına bu müsabakadan da üç puanla ayrılmak gerektiğinin bilincindeyiz." değenlendirmesini yaptı.