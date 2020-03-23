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Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,...
6 saat önce
Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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