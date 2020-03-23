Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,... - Son Dakika Ekonomi

Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,...

6 saat önce

Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,..., System.String[]

Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank: 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]