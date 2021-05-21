Halkbank, 83. yaşını kutluyor - Son Dakika

Halkbank, 83. yaşını kutluyor

21.05.2021 15:53
Halkbank, 83. yaşını kutluyor, System.String[]

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "83 milyonun bankası olarak 83'üncü yılımızda da ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "83 milyonun bankası olarak 83'üncü yılımızda da ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank, 83. yaşını kutluyor.

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla kurulan banka, sağladığı finansal imkanlarla Türkiye'deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor.

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlenen banka, reel sektörün finansmana erişimine yönelik çözümler geliştirmeye ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman imkanları ve bankacılık çözümleriyle Türkiye ekonomisinin hizmetinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreten Türkiye'nin güçlü bankası olarak 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koyuyoruz. Özellikle KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmekte, kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Ayrıca, bireysel müşterilerimize sağladığımız imkanlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz.

83 milyonun bankası olarak 83'üncü yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte bize güvenini esirgemeyen tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkbank, bundan sonra da 'Önce Halk, sonra Bankayız' yaklaşımıyla ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir."

"Banka son bir yılda 11 yeni şube açarak toplam şube sayısını 1.017'ye çıkardı"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Halkbank, müşteri gereksinimlerini karşılamak için halka değer sunma yöntemini dijitalleşme ekseninde yeniden yapılandırıyor.

İnternet ve mobil bankacılık hizmetlerine üye 10 milyonu aşkın müşterisiyle, sahadaki gücünü dijitale taşıyan Halkbank, güçlü finansal etkinliğini ekonomik performansına yansıtarak, aktif büyüklüğünü yaklaşık 700 milyar TL'ye yükseltti.

Halkbank, bu dönemde çalışan sayısını 23 bin 500 kişiye yükselterek gelecek neslin bankacılarına halkımıza hizmet etme fırsatı veriyor. Banka son bir yılda 11 yeni şube açarak toplam şube sayısını 1017'ye çıkardı.

Banka, KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 200 milyar TL'ye, pazar payını ise yüzde 21,5 seviyesine taşıdı

Halkbank, kuruluş misyonuna uygun şekilde KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sunmayı sürdürdü.

Banka, yeni yaşına girerken KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 200 milyar TL'ye, pazar payını ise yüzde 21,5 seviyesine taşıyarak sektördeki lider konumunu korudu.

Son 4 yılda milli ekonomiye sağladığı 1,1 Trilyon TL'yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtlayan banka, ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlara, 2002 yılından bu yana kullandırılan kredilerin yüzde 64'üne karşılık gelen 109 milyar TL'yi, son 4 yılda tahsis etti.

Bu çalışmaların sonucunda, salgın sürecini en iyi yöneten banka olarak halkın takdirini kazanan Halkbank, çeşitli meslek grupları ve girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler sağladı, ayrıca 2021 yılını, kadın girişimcilere pozitif ayrıcalık tanıdığı bir yıl olarak öne çıkardı.

"Üreten Kadının Bankası" olma misyonuyla hareket eden Halkbank, kadın girişimcilere finansal fırsatlar oluşturarak, kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmeye yöneldi.

Özgün çözümleriyle sektörlerin finansmana erişimini sağlamaya odaklanan Banka, bu yaklaşımıyla da "Topluma Değer Katan Marka" ödülüne layık görüldü. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan büyük markaların ödüllendirildiği Değer Zirvesi'nde bu ödülü alan Halkbank, "Üreten Türkiye'nin en büyük destekçisi" olarak tanımlandı.

Halkbank, dünyanın yaşanabilir, yaşamın sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmaları desteklemeye devam edecek

Halkbank, 83'üncü yılını kutlarken sürdürülebilir bankacılığı hem kendi faaliyetlerinde hem de finanse etmiş olduğu projelerde gözeterek, iş yapış biçiminin öncelikli ilkesi olarak değerlendirdi.

Bu çerçevede hayata geçirilen uygulamalar sayesinde banka, kendi faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 16 azaltmakla kalmadı, ayrıca 4 bin 500 ton evsel atık ve 2 bin ton geri dönüşüm atığını ayrıştırarak döngüsel ekonomiye kazandırdı.

Banka, finansmana yönelik tüm yatırım ve işletme kredilerine konu projelerin enerji ve çevresel etkilerini, "Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi" kriterleriyle skorladı. Halkbank, dünyanın yaşanabilir, yaşamın sürdürülebilir olmasına yönelik bu tür çalışmaları desteklemeye yeni yaşında da devam edecek.

Halkbank, 83. yaşını kutluyor
Halkbank, 83. yaşını kutluyor
Halkbank, 83. yaşını kutluyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Osman Arslan, Halkbank, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank, 83. yaşını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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