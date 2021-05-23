Halkbank, 83. yılında modern bankacılığın öncülüğünü yapıyor - Son Dakika

Halkbank, 83. yılında modern bankacılığın öncülüğünü yapıyor

23.05.2021 11:00
Halkbank, 83. yılında modern bankacılığın öncülüğünü yapıyor, System.String[]

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 83. kuruluş yıl dönümlerinde Türkiye'de modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Son 4 yılda milli ekonomiye 1,1 trilyon lirayı aşan destek sağladık.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 83. kuruluş yıl dönümlerinde Türkiye'de modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Son 4 yılda milli ekonomiye 1,1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu destek, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır." dedi.

Arslan, Halkbank'ın 83. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, köklü bankacılık deneyimini yenilikçi uygulamalarla bütünleştirerek Türkiye'de modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde 1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank'ın, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde ve gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Arslan, reel sektörün finansmana erişimine yönelik çözümler geliştirmeye ilk günkü heyecanla devam ettiklerini kaydetti.

Arslan, Halkbank'ın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlara değer sunma yöntemini dijitallleşme ekseninde yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

İnternet ve mobil bankacılık hizmetlerine üye 10 milyonu aşkın müşterisiyle sahadaki gücünü dijitale taşıyan Halkbank'ın, güçlü finansal etkinliğini ekonomik performansına yansıtarak aktif toplamını mart sonu itibarıyla 692,9 milyar liraya yükselttiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artırdık. Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan bankamız, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağladı. Toplam kredilerimizi de aynı dönemde yüzde 30,8 artışla 577,7 milyar liraya yükselttik. Bankamız, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakalarken, toplam mevduatımızı da yüzde 44,1 artışla 471,6 milyar liraya ulaştırdık."

Arslan, mart sonu itibarıyla çalışan sayısını 23 bin 500 kişiye yükselttiklerini belirterek, "Son bir yılda 11 yeni şube açarak toplam şube sayımızı 1.017'ye çıkardık." dedi.

"Son bir yılda 124 milyar liralık KOBİ kredisi kullandırdık"

Osman Arslan, "üreten Türkiye'nin" en büyük destekçisi olarak kuruluş misyonuna uygun şekilde KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sunmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bankanın, yeni yaşına girerken KOBİ kredilerinde 200 milyar liralık büyüklük ve yüzde 21,5'lik pazar payı ile sektördeki lider konumunu koruduğunu vurgulayan Arslan, "Son 4 yılda milli ekonomiye 1,1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu destek, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır." dedi.

Arslan, ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlara 2002 yılından bu yana kullandırılan kredilerin yüzde 64'üne karşılık gelen 109 milyar lirayı son 4 yılda tahsis ettiklerini söyledi.

Salgın sürecini en iyi yöneten banka olarak halkın takdirini kazandıklarını ifade eden Arslan, "Son bir yılda 42,5 milyar lirası esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar lira KOBİ kredisi kullandırdık. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektör firmalarını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2021'i, kadın girişimcilere pozitif ayrıcalık olarak tanıdıkları bir yıl olarak öne çıkardıklarını söyledi.

"Üreten kadının bankası" olma misyonuyla hareket ederek, kadın girişimcilere finansal fırsatlar oluşturarak kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmeye yöneldiklerini anlatan Arslan, "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurduk ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attık. Böylelikle kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle de ilk çeyrekte kadın girişimci esnaf dahil yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1,8 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık." diye konuştu.

Arslan, özgün çözümlerle sektörlerin finansmana erişimini sağlamaya odaklandıklarını ve bu yaklaşımla da "Topluma Değer Katan Marka" ödülüne layık görüldüklerini anımsattı. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan büyük markaların ödüllendirildiği "Değer Zirvesi'nde" bu ödülü aldıklarını belirten Arslan, "Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye'nin en büyük destekçisi olarak tanımlanmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

"2 bin ton geri dönüşüm atığını ayrıştırdık"

Osman Arslan, 83. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, sürdürülebilir bankacılığı hem kendi faaliyetlerinde hem de finanse ettikleri projelerde gözettiklerini ve iş yapış biçiminin öncelikli ilkesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalar sayesinde bankanın kendi faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 16 azalttıklarını bildiren Arslan, "Ayrıca, 4 bin 500 ton evsel atık ve 2 bin ton geri dönüşüm atığını ayrıştırarak döngüsel ekonomiye kazandırdık. Finansmana yönelik tüm yatırım ve işletme kredilerine konu projelerin enerji ve çevresel etkilerini, 'sürdürülebilirlik değerlendirmesi' kriterleriyle skorladık. Dünyanın yaşanabilir, yaşamın sürdürülebilir olmasına yönelik bu tür çalışmaları desteklemeye yeni yaşımızda da devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlıyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, finansman imkanları ve bankacılık çözümleriyle Türkiye ekonomisinin hizmetinde olduklarını belirtti. Üreten Türkiye'nin güçlü bankası olarak 83 yıldır ülkenin ekonomik kalkınmasına etkin şekilde katkı sunduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Bireysel müşterilerimize sağladığımız imkanlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz. 83 milyonun bankası olarak 83. yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Salgın döneminde önceliğimiz, toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Cumhurbaşkanlığımız kararları öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları doğrultusunda salgınla mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir. 'Önce halk, sonra bankayız' ilkemiz doğrultusunda çizdiğimiz yol haritasında kararlı adımlarla ilerlemekteyiz."

Halkbank, 83. yılında modern bankacılığın öncülüğünü yapıyor

Osman Arslan, Halkbank, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank, 83. yılında modern bankacılığın öncülüğünü yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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