Halkbank'a "Topluma Değer Katan Marka" ödülü - Son Dakika

Halkbank'a "Topluma Değer Katan Marka" ödülü

19.03.2021 18:07
Halkbank'a

Halkbank, ülke ekonomisine katma değer sağlayan markaların ödüllendirildiği, Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde "Topluma Değer Katan Marka" ödülüne layık görüldü.

Halkbank, ülke ekonomisine katma değer sağlayan markaların ödüllendirildiği, Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde "Topluma Değer Katan Marka" ödülüne layık görüldü.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen zirvede ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.

Yapı sektöründen tekstile, spordan gastronomiye, bilimden sanata dek Türkiye'nin önde gelen marka ve isimleri, İstanbul'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde buluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'in katılımıyla gerçekleşen törende, Türkiye ekonomisine katma değer katan öncü markalar ödüllendirildi. "Üreten Türkiye'nin Bankası" Halkbank, zirvede "Topluma Değer Katan Marka" ödülünü aldı.

Halkbank, etkinlikte, "Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye'nin en büyük destekçisi." olarak tanımlandı.

Ekonomiye yön veren markaların öne çıktığı etkinlikte ayrıca iş dünyasının gelecek öngörüleri, hedefleri, salgın döneminde yaşananlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Halkbank, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Halkbank'a 'Topluma Değer Katan Marka' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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