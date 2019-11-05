Son Dakika Haberleri: Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak
Son Dakika Dünya Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak

Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak

7 saat önce

Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak

Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak, System.String[]

Amerikalı savcılar tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardım etmekle suçlanan Halkbank'ın avukatlarından Andrew Hruska'nın davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağı belirtildi.


Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi, aynı zamanda davayı karara bağlayan yargıç Richard Berman'a gönderdiği mektupta Hruska, Halkbank'ın söz konusu suçlamalara karşı duruşmaya katılmak istemediğini iletti. Reuters'ın aktardığına göre Hruska, reddi- hakim ve davanın düşürülmesi görüşmelerini banka adına kendisinin sürdürmek istediğini de yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:13 
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