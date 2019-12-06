Son Dakika Haberleri: Halkbank: ABD'deki davayla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız
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Halkbank: ABD'deki davayla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız

6 saat önce

Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden davaya bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesiyle ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Halkbank: ABD'deki davayla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız, System.String[]

Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden davaya bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesiyle ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.


Bankadan yapılan açıklamada, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:43 
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