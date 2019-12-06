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Halkbank: ABD'deki davayla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız
6 saat önce
Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden davaya bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesiyle ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.
Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden davaya bankanın hususi katılım talebinin reddedilmesiyle ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:43
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